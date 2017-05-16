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Дорога в аэропорт Таймыра открыта для движения транспорта

Сибирь
16 мая, 11:01 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, мая. /ТАСС

Дорога была закрыта вечером 15 мая из-за непогоды

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КРАСНОЯРСК, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная трасса из Дудинки в Алыкель - основной аэропорт севера Красноярского края - открыта для движения транспорта. Об этом сообщили в ГО и ЧС администрации Таймырского района.

"Дорога Дудинка - Алыкель открыта в 14:00 (10:00 мск)", - уточнили в ведомстве.

Аэропорт Алыкель, закрытый по метеоусловиям до 6:00 (2:00 мск), сейчас работает по фактической погоде, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что дорога в аэропорт была закрыта 15 мая вечером из-за сильной метели. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра на юге Таймыра 15-16 мая достигают 25 м/с.

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