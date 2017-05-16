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Томский политех будет готовить специалистов для создания космического корабля "Федерация"

Сибирь
16 мая, 11:52 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 16, мая. /ТАСС

Выпускники, которые пройдут курс по магистерской программе, будут привлекаться для работы в стратегических проектах РКК "Энергия"

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ТОМСК, 16 мая. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) и РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) подписали во вторник соглашение о создании магистерской программы "Технологии космического материаловедения". Ее выпускники будут задействованы в стратегических проектах, в том числе в разработке нового российского космического корабля "Федерация", сообщил журналистам заместитель гендиректора по персоналу и социальной политике РКК Михаил Комаров.

"Выпускники, которые пройдут курс по этой магистерской программе, будут привлекаться для работы в наших стратегических проектах. Прежде всего, это разработка современной пилотируемой транспортной системы, в частности пилотируемого корабля "Федерация", - сказал он. - У нас есть также много интересных проектов, связанных с созданием и дальнейшим развитием Международной космической станции, - новые узлы, модули для МКС, с возможным вариантом развития МКС как российской орбитальной станции в случае принятия такого решения руководством нашей страны".

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Набор первых магистрантов начнется в этом году. Программа обучения предусматривает подготовку кадров по прорывным технологиям в интересах предприятий Роскосмоса. Эта программа, по словам проректора ТПУ по образовательной деятельности Юрия Боровикова, является уникальной для РФ.

"Мы планируем совместно с нашим стратегическим партнером готовить штучный товар. Очень большая составляющая учебного плана программы будет посвящена получению практических навыков на площадках РКК "Энергия" с привлечением ведущих специалистов", - подчеркнул он.

Представитель РКК "Энергия" отметил, что кадровая стратегия предприятия в последнее время направлена на поиск не просто квалифицированных, но и талантливых кадров. "Мы обеспечены квалифицированными кадрами до 2021 года точно. У нас сейчас по нашему направлению обучаются в лучших технических вузах России более 1 тыс. человек, … с учетом развития нашей производственной программы, ротации кадров, смены возраста. Но нам не хватает талантливых, сверходаренных ребят, и мы надеемся в Томске, Самаре, Казани такие кадры искать", - заявил Комаров.

В настоящее время РКК "Энергия", ТПУ и Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) реализуют несколько совместных проектов. Они разрабатывают первый отечественный 3D-принтер, который может работать в условиях невесомости и печатать инструменты для космонавтов, в 2018 году устройство будет отправлено для эксперимента на Международную космическую станцию (МКС). В настоящее время на борту МКС находится наноспутник "Томск-ТПУ-120" - первый российский космический аппарат, корпус которого был напечатан на 3D-принтере. В этом году аппарат планируется запустить в открытый космос.

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