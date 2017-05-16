Проект строительства перинатального центра в Новосибирске будет оптимизирован

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Проект строительства перинатального центра в Новосибирске, на завершение которого региональные власти рассчитывали получить до 3 млрд рублей из федерального бюджета, будет оптимизирован. Об этом сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Мы заявились в начале марта в очередной раз на включение в ФЦП 2018-2019 годов, пока решения нет. Нам рекомендовано оптимизировать проект - Министерству здравоохранения кажется, что он очень большой. Можно скромнее вводить - и по площадям, и по наличию других объектов. Сейчас специалисты работают над оптимизацией, для нас это приоритетный проект в области здравоохранения", - сказал Городецкий.

Как сообщалось ранее, власти региона ожидали получить на завершение строительства центра до 3 млрд рублей из федерального бюджета.

Новосибирский перинатальный центр на 350 мест планировалось сдать в 2015 году, но средств на завершение проекта не нашлось. Областные власти вложили в него 780 млн рублей.