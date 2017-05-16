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В подтопленный на Алтае Рубцовск направили дополнительную технику для откачки воды

Сибирь
16 мая, 14:03 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Гидрологическую обстановку в городе восстанавливают путем откачки грунтовых вод, работа ведется в круглосуточном режиме

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БАРНАУЛ, 16 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Пожарно- насосные станции и спецтехника из соседних регионов направлены в город Рубцовск Алтайского края для откачки грунтовой и талой воды из подтопленных домовладений. Решение направить дополнительное оборудование было принято Сибирским региональным центром МЧС России, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

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"Оборудование взято в подразделениях МЧС Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей. Это шесть пожарно-насосных станций и два пожарных рукавных автомобиля - они будут задействованы при откачке воды и осушения территорий частных домовладений, оборудование должно прийти в ближайшие день - два. В городское управление ГО и ЧС каждый день поступают заявки граждан на оказание помощи - создано 12 бригад из числа работников городских служб, МЧС России. Проводятся подворовые обходы, население информируют об обстановке, Роспотребнадзор обеспечивает контроль качества питьевой воды", - уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что гидрологическую обстановку в Рубцовске восстанавливают путем откачки грунтовых вод, работа ведется в круглосуточном режиме. В городе на сегодня остаются подтопленными 49 домовладений, вчера их было 59. В Рубцовск прибыла дополнительная группировка спасателей в 100 человек из Новосибирской области, такая же группировка в случае необходимости готова прибыть из Красноярского края.

По данным Министерства природы Алтайского края, ночью по предгорным районам Алтайского края и северу Республики Алтай шли умеренные и сильные дожди. Из-за этого продолжится рост уровней воды в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Бия и в нижнем течении Катуни. Все это приведет к дальнейшему росту уровней в реке Обь до города Барнаула и ниже по течению. Однако, кроме Рубцовска, пока других подтопленных населенных пунктов в крае нет.

Ранее сообщалось, что в зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.

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