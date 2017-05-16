Пострадавшие в столкновении автобуса с грузовиком в Омской области получат 22 млн рублей

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ОМСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Пострадавшие и родственники 16 погибших при столкновении в июне 2015 года пассажирского автобуса с грузовиком в Омской области получат компенсацию морального вреда в размере 22 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.
"Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда рассмотрела 17 дел и оставила решения суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы ответчика "Пассажирское предприятие № 4", которому принадлежал автобус, без удовлетворения. Решения суда вступили в силу", - рассказала Булихова.
Она отметила, что в настоящий момент суд рассматривает уголовные дела директора предприятия Александра Чертоляса и начальника автоколонны этого предприятия Валерия Кочневского, которые обвиняются в нарушении требований труда. Прокуратура предлагает назначить им 7 и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии соответственно. По словам Булиховой, водитель автобуса полноценно не отдыхал в течение длительного времени. Только за полгода перед трагедией он отработал сверхурочно 594 часа, что почти в десять раз выше предельно допустимых норм.
Столкновение пассажирского автобуса, перевозившего сотрудников птицефабрики "Сибирская" с автомобилем "КамАЗ" с полуприцепом, груженым кирпичом, произошло 24 июня 2015 года. Водитель автобуса был направлен в рейс после 12-часового рабочего дня. В районе 20-го км Сыропятского тракта из-за переутомления и высокой температуры в кабине он потерял управление над автобусом и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли 16 человек, включая обоих водителей автомобилей, еще 11 пассажиров получили травмы.