В реках Тувы зафиксировано резкое повышение уровня воды

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КЫЗЫЛ. 16 мая. /ТАСС/. Резкое повышение уровня воды из- за потепления зафиксировано в реках Тувы. Несколько населенных пунктов, а также участки автодорог могут оказаться в зоне подтопления, сообщили в пресс- службе Главного управления МЧС по республике.
"В связи с установившейся на территории республики теплой погодой за сутки уровень воды в реках поднялся в среднем на 25 см. Больше всего вода поднялась на реке Енисей в районе города Кызыл - на 40 см, на Малом Енисее - на 34 см, в районе села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района - на 26 см", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящий момент уровень воды в районе Кызыла составляет 4,02 м при критической отметке в 5,9 м. В районе села Сарыг-Сеп уровень воды составил 3,24 м при критической отметке в 4,1 м.
По прогнозам развития паводковой обстановки, 16-17 мая в регионе ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Так, в районе Кызыла вода может подняться до 4,3 м, в районе села Сарыг-Сеп - до 3,5 м.
"В связи с повышением уровня воды возможно подтопление пониженных участков местности и приусадебных участков в населенных пунктах Сарыг-Сеп, Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района, в селах Элегест и Сайлыг Чеди-Хольского района. Также возможен перелив на отдельных участках автодорог Кызылского района (участок автодороги Кызыл-Сарыг-Сеп с 10 по 13 км), Чеди-Хольского и Каа-Хемского районов Тувы", - добавили в пресс-службе.
По данным МЧС региона, с 12 мая на территории Тувы из- за паводковой ситуации действует режим повышенной готовности.