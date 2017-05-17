Проект комплексного плана развития Забайкалья передан в аппарат правительства РФ

ЧИТА, 17 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Проект комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года, разработанный по поручению президента России правительством региона совместно с Минэкономразвития РФ, внесен в аппарат правительства РФ и будет рассмотрен в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора.

"Представленная редакция комплексного плана содержит 159 мероприятий. Еще по 70 мероприятиям, предложенным региональным правительством, пройдут согласительные процедуры с заинтересованными федеральными органами под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака", - уточнили в пресс-службе.

По словам вице-премьера правительства края Сергея Новиченко, все мероприятия проекта имеют принципиальное значение для создания условий социально-экономического развития региона. В плане определен ряд ключевых мероприятий, к которым, к примеру, относится возможность заключения российско-китайского межправительственного соглашения о создании приграничного пространства совместного взаимовыгодного экономического развития посредством расширения сотрудничества между Забайкальским краем, автономным районом Внутренняя Монголия и провинцией Хэйлунцзян (КНР). Важным фактором приграничного сотрудничества региональные власти считают и реконструкцию пограничных пунктов пропуска Забайкальск, Верхний Ульхун, Староцурухайтуйский, Соловьевск и Олочи.

"Безусловным приоритетом по формированию условий для развития промышленности, сельского хозяйства и созданию новых специализаций является газификация края. Кроме этого, в план включен проект освоения Аргунского и Жерлового месторождения урана (строительство рудника № 6 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" - крупнейшего уранодобывающего предприятия в России)", - отметили в пресс-службе.

В плане отражены также реконструкция читинского аэропорта Кадала, строительство и реконструкция автомобильных дорог, которые обеспечат комплексное развитие объектов приграничной и энергетической инфраструктуры, а также реализацию крупных инвестиционных проектов - освоение Зашуланского месторождения каменного угля, Удоканского месторождения меди, Чинейского титано-магнетитового месторождения, строительство золотоизвлекательной фабрики "Наседкино".

Отдельным блоком в комплексном плане определены мероприятия, направленные на социальное развитие Забайкалья: строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах края, травматологического пункта в Чите, строительство детского реабилитационного центра мощностью 300 тыс. посещений в год. В план включен и пункт о проработке вопроса субсидирования перевозок пассажиров в Симферополь, Москву, Санкт-Петербург и Сочи, авиаперевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, которые не обеспечены альтернативными видами транспорта.

Поручение президента

В 2016 году президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству утвердить комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края. Документ будет действовать до 2030 года. По оценке краевых властей, основная идея документа - "обеспечить реализацию восточного вектора российской политики в результате превращения края в пилотный регион приграничного сотрудничества".