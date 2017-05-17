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Томская область и ФИОП "Роснано" будут стимулировать спрос на инновационную продукцию

Сибирь
17 мая, 9:25 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, мая. /ТАСС

Участники соглашения будут создавать условия для развития инновационных предприятий, в том числе с помощью господдержки

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ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Администрация Томской области и Фонд инфраструктурных образовательных программ (ФИОП) "Роснано" подписали в ходе форума молодых ученых U-NOVUS соглашение о стимулировании спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую продукцию.

Соглашение подписали врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко.

Участники соглашения будут "формировать инновационную инфраструктуру наноиндустрии Томской области", создавать условия для развития инновационных предприятий, в том числе с помощью господдержки, продвигать продукцию на рынки других регионов России. Финансирование проектов соглашения будет выделяться из средств фонда, регионального бюджета, а также собственных средств инновационных компаний.

ФИОП уже сотрудничает с Томской областью. В частности, фонд в течение 2017 года подготовит проектную документацию по реконструкции очистных сооружений в городе Асино Томской области с использованием нанотехнологий.

Также в ходе форума регион подписал соглашения о социально-экономическом развитии с общероссийской организацией "Деловая Россия", с образовательным фондом "Таланты и успех" - о развитии интеллектуального и творческого потенциала молодежи.

Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Организаторы форума - Министерство образования и науки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при совете при президенте РФ по науке и образованию, администрация Томской области, Агентство стратегических инициатив. Оператор - Томский политехнический университет. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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