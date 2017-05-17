Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жвачкин: создание Томского медцентра позволило перенастроить работу научных коллективов

Сибирь
17 мая, 9:58 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, мая. /ТАСС

Губернатор считает, что программой-максимум у центра будет ускорение доведения новых лекарств и методов лечения от научной лаборатории до лечебного учреждения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Объединение шести томских НИИ в национальный исследовательский медицинский центр позволило перенастроить работу научных коллективов и объединить их исследовательский потенциал, сообщил в ходе форума молодых ученых U-NOVUS в Томске врио губернатора региона Сергей Жвачкин.

"Мы завершили процесс создания крупнейшего в России Томского национального исследовательского медицинского центра. Вместе с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) мы создали новый центр на базе шести томских институтов Российской академии медицинских наук (РАМН). Считаю, что мы выполнили программу-минимум и не просто сменили вывеску, а перенастроили работу всего коллектива, объединили их исследовательский потенциал", - сказал он.

Жвачкин добавив, что "программой-максимум у национального исследовательского медицинского центра будет ускорение доведения новых лекарств и методов лечения от научной лаборатории до лечебного учреждения".

В свою очередь глава ФАНО Михаил Котюков отметил, что новая форма кооперации, опробованная в Томске, поможет в реализации научно-технологического развития России до 2035 года. "Стандартные методы на 100% не сработают, нужно искать новые формы кооперации, чтобы межведомственные искусственные барьеры не останавливали движение по перспективным направлениям, - отметил он. - Мы отрабатываем разные формы интеграции в академическом секторе, и инструменты, сформулированные в стратегии, предварительно апробировали на базе академических институтов".

В состав томского медцентра в качестве обособленных подразделений вошли Томский НИИ онкологии, НИИ кардиологии и его тюменский филиал, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Гольдберга.

Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
На юго-востоке Москвы норма сероводорода была превышена в 51 раз
7
В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко
Темы дня
Загрузка...
Реклама