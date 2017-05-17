Жвачкин: создание Томского медцентра позволило перенастроить работу научных коллективов

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ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Объединение шести томских НИИ в национальный исследовательский медицинский центр позволило перенастроить работу научных коллективов и объединить их исследовательский потенциал, сообщил в ходе форума молодых ученых U-NOVUS в Томске врио губернатора региона Сергей Жвачкин.
"Мы завершили процесс создания крупнейшего в России Томского национального исследовательского медицинского центра. Вместе с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) мы создали новый центр на базе шести томских институтов Российской академии медицинских наук (РАМН). Считаю, что мы выполнили программу-минимум и не просто сменили вывеску, а перенастроили работу всего коллектива, объединили их исследовательский потенциал", - сказал он.
Жвачкин добавив, что "программой-максимум у национального исследовательского медицинского центра будет ускорение доведения новых лекарств и методов лечения от научной лаборатории до лечебного учреждения".
В свою очередь глава ФАНО Михаил Котюков отметил, что новая форма кооперации, опробованная в Томске, поможет в реализации научно-технологического развития России до 2035 года. "Стандартные методы на 100% не сработают, нужно искать новые формы кооперации, чтобы межведомственные искусственные барьеры не останавливали движение по перспективным направлениям, - отметил он. - Мы отрабатываем разные формы интеграции в академическом секторе, и инструменты, сформулированные в стратегии, предварительно апробировали на базе академических институтов".
В состав томского медцентра в качестве обособленных подразделений вошли Томский НИИ онкологии, НИИ кардиологии и его тюменский филиал, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Гольдберга.
Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.