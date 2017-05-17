Специалисты отмечают высокую вероятность появления птичьего гриппа в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Вероятность заноса в Новосибирскую область птичьего гриппа в текущем году остается очень высокой, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
"В 2017 году вероятность заноса вируса гриппа птиц, прилетающих по Центральному миграционному пути, остается высокой. В этом случае будет затронута вся территория Кулундинской низменности, северная часть которой расположена в Новосибирской области, в том числе в районе крупных озер", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что это может привести к серьезным негативным социально-экономическим последствиям. В связи с этим птицеводческим предприятиям советуют строго соблюдать меры биологической безопасности, а в частных подворьях организовать безвыгульное содержание, чтобы не допустить контактов домашней птицы с дикой.
Источником возбудителя инфекции служит больная и переболевшая, а также заразившаяся птица. Инфекция передается через пух, перо, подстилки, трупы и тушки убитых птиц, а также грызунами, насекомыми и дикими птицами. Вирус птичьего гриппа опасен для человека и может передаваться при контакте с больными птицами либо при употреблении в пищу сырого или недожаренного мяса инфицированной птицы.
Первой в России от опасного заболевания в 2005 году пострадала Новосибирская область. Там от птичьего гриппа погибли 2,382 тыс. домашних птицыв 18 населенных пунктах Доволенского, Купинского, Здвинского и Чистоозерного районов. Также вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в Омской области, где погибли 450 птицы, и в Алтайском крае - умерли 300 птицы.