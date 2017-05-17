Долги и браконьеры: что мешает побороть лесные пожары в байкальском регионе

ЧИТА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии и Забайкалья выделяют на тушение лесных пожаров дополнительное финансирование и планируют использовать для борьбы с ними беспилотники, а в возникновении пожаров винят, в частности, браконьеров и черных лесорубов.

В среду в Забайкалье снят режим ЧС, несколькими днями ранее его отменили в Бурятии. Однако пожароопасный сезон только начался, и в этом году огонь уже прошел здесь почти 50 тыс. гектаров - территорию, сопоставимую по площади с таким городом как Новосибирск. Почему из года в год именно эти регионы серьезно страдают от огня, и как постоянные пожары меняют климат, читайте в материале корреспондентов ТАСС.

"Горящие" регионы

Бурятия и Забайкалье - традиционно сложные с точки зрения пожаров регионы России, только в прошлом году на эти два субъекта пришлось почти 20% от общей площади возгораний в стране. При этом по сравнению с предыдущими годами начало нынешнего пожароопасного сезона в Бурятии и Забайкалье можно даже назвать благоприятным.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), в Бурятии с начала сезона зарегистрировано 144 очага на общей площади около 13,7 тыс. гектаров. В 2016 году эти показатели были выше: 172 очага и 28,2 тыс. гектаров. Несмотря на пожар, уничтоживший два десятка домов в поселке Черемушки, который, не относился к лесным, ситуация оценивается как более благополучная.

Немного спокойнее и в Забайкалье, где дым от лесных пожаров за последние годы успел стать такой же приметой весны как подснежники и розовые кусты багульника. В краевом Минприроды ТАСС сообщили, что с начала года в регионе зарегистрировали 328 лесных пожаров на общей площади 35,1 тыс. гектаров, из которых 29,3 тыс. покрыты лесом. Год назад за аналогичный период площадь была больше - более 42 тыс. гектаров.

При этом даже 2016 год в Забайкальском крае вспоминают как достаточно мягкий в сравнении с тяжелейшими 2014 и 2015 годами, когда природные пожары не только уничтожали леса, сжигали деревни, но и приводили к человеческим жертвам. Так, в апреле 2014 года пожары перекинулись на склады боеприпасов возле сел Большая Тура и Кадахта, начались взрывы - погибли 12 человек, 33 пострадали, были повреждены почти 150 домов. Весной 2015 года трагедия повторилась - тогда огонь за несколько дней уничтожил 174 жилых дома, 48 человек пострадали, а десять погибли.

В апреле этого года глава Забайкалья Наталья Жданова заявила, что правительство региона не допустит повторения страшных событий прошлых лет. Об исправлении недочетов прошлых лет заявил ТАСС и новый руководитель Бурятии, врио главы республики Алексей Цыденов.

Аграрии и браконьеры

Главный виновник пожаров - человек. К примеру, в Бурятии в этом году 83% возгораний произошли из-за людей, остальные - по вине гроз. Аграрии устраивают запрещенные сельскохозяйственные палы, жгут лес и браконьеры. Отдельная категория поджигателей - люди, которые неосторожно обращаются с огнем, бросают в сухую траву и хвою тлеющие окурки, устраивают пикники на природе. Есть и вовсе неординарные случаи - источник в администрации Забайкальского края рассказал ТАСС, что среди задержанных в этом году были психически больные граждане, которые устраивали лесные пожары, "чтобы согреться".

МВД, МЧС и региональные власти пытаются бороться с сельхозпалами - штрафуют нарушителей, проводят разъяснительную работу. По словам первого вице-премьера правительства Забайкальского края Александра Кулакова, выжигание старой травы не приводит к обильным всходам новой, это распространенный миф, в который, тем не менее, верят аграрии и продолжают жечь траву, несмотря ни на что. С браконьерами бороться еще сложнее - оставленные ими костры приводят к пожарам в труднодоступной местности, где найти виновников почти невозможно.

Досаждают и черные лесорубы - устраивая пожары, они зачастую пытаются скрыть следы незаконных рубок.

Лесные пожары вредят Байкалу

Горящий лес, по мнению ряда экспертов, ведет к разрастанию степей и, как следствие, изменениям климата. Руководитель общественной организации "Добровольческий корпус Байкала" Андрей Бородин отметил, что последние годы в Бурятии стали теплее, а последствия лесных пожаров - серьезнее: если раньше климат республики способствовал тому, что сгоревшие территории восстанавливались за пять лет, то сейчас жаркая и засушливая погода не дает вызревать семенам.

По мнению кандидата биологических наук Олега Корсуна, гибель лесов может в итоге негативно сказаться на уровне воды самого глубокого озера планеты - Байкала. "Уменьшение площади лесов, а оно происходит, с высокой долей вероятности ведет к понижению уровня грунтовых вод, обмелению рек, в том числе Селенги, Чикоя и Хилка, которые питают Байкал. Соответственно можно прогнозировать понижение водности и самого озера", - заключил эколог.

Байкал - не только самое глубокое, но и одно из чистейших озер мира. И эта его особенность тоже оказывается под угрозой, так как, по оценке экспертов, пожары уничтожают не только сам лес, но и лесную подстилку, и дожди на таких участках смывают незащищенный верхний слой почвы, который попадет в реки и ручьи, а по ним - в Байкал, загрязняя озеро.

Долги за пожары

В апреле этого года заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин обратил особое внимание на Забайкалье. Частота возгораний в крае, по его мнению, связана с бездействием местных властей и недостаточно активной работой с населением. К подобному выводу пришли и в краевой прокуратуре, где ранее заявили, что "надлежащая подготовка уполномоченных органов и лесопожарных учреждений (Забайкальского края - прим. ТАСС) к пожароопасному периоду 2017 года не обеспечена, достаточные меры по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению природных пожаров, не приняты".

Кроме того, по информации надзорного ведомства, к началу весны недофинансирование из федерального бюджета переданных региону государственных полномочий по охране лесов от огня превышает 420 млн рублей, остается задолженность и за тушение лесных пожаров в 2016 году на 108 млн рублей.

О проблеме недофинансирования из федерального бюджета заявил и врио главы Бурятии. "У республики субвенциальные полномочия по тушению лесных пожаров. Деньги нам выделяет федерация, по нормативу нам нужно более 2 млрд рублей, а дают 300 млн. Вот и весь расклад", - пояснил Цыденов.

Кадровый голод

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов еще одной проблемой считает нехватку кадров в лесной отрасли. "Лесные пожары - системная проблема, ее причина кроется еще в реформе середине 2000-х годов, когда в России было в несколько раз сокращено число работников лесной отрасли. Соответственно просто не хватает людей на местах, плохо проводится мобилизационная работа", - сказал он ТАСС.

В РАЛХ Бурятии отметили, что при нормативе 9,7 тыс. гектаров фактически на одного лесного инспектора приходится в 17,5 раз большая территория. Республике не хватает около 2,6 тыс. специалистов. В агентстве рассказали, что для увеличения числа инспекторов готовили законопроект об изменениях в федеральный закон "Об охране озера Байкал", но в итоге на документ поступило отрицательное заключение правительства РФ.

Краевые власти ищут способы улучшения ситуации. Так, в апреле Заксобрание Забайкалья поддержало законопроект об изменениях в бюджете края, которые среди прочего предусматривали дополнительное выделение госучреждению "Забайкаллесхоз" 70 млн рублей для борьбы с лесными пожарами. По словам губернатора Натальи Ждановой, в регионе разработан комплексный сводный план, создан оперативный штаб, заключены договоры на использование авиации, организованы патрульно-маневренные группы, отработано взаимодействие с МЧС и МВД.

А в Бурятии власти решили подключить к борьбе с пожарами беспилотники - проект по их применению готовятся запустить в республике. "Будем закупать услугу, чтобы коптеры в период пожаров мониторили лес. В остальное время аппараты будут помогать бороться с браконьерами", - отметил Цыденов.