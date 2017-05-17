В Томске появится Региональный центр поддержки одаренных детей

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей появится в Томской области, он будет создан в Томске по модели сочинского центра "Сириус". Соглашение о совместной деятельности подписали сегодня администрация региона и образовательный фонд "Талант и успех" в рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS, сообщили сегодня организаторы мероприятия.

"В рамках соглашения в Томске будет создан Региональный центр по выявлению одаренных детей. Кроме того, стороны организуют системную работу по проведению в регионе олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований, по результатам которых будут выявлять одаренных школьников", - говорится в сообщении.

Региональный центр будет собирать на очные краткосрочные программы школьников по трем направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт", а также осуществлять их дальнейшее сопровождение, в том числе в дистанционном режиме. Кроме того, планируется организация безвозмездных совместных образовательных программ для выпускников центра "Сириус" на базе Национального исследовательского Томского государственного университета и его филиалов, их сопровождение, академическая поддержка и привлечение к разработке и реализации проектных и научно- исследовательских работ по актуальным направлениям науки и технологий.

Центр "Сириус" находится в Сочи, он был открыт образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России, в том числе 68 школьников из Томской области. В программах повышения квалификации приняли участие более 2,3 тыс. педагогов.

Форум молодых ученых U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.