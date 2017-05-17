Турпоток из Новосибирска в первые месяцы 2017 года вырос примерно вдвое

НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Более 100 тысяч туристов из Новосибирска вылетели за границу в первые четыре месяца 2017 года, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутреннем направлении ситуация примерно такая же, она объясняется отложенным спросом, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

"Практически по всем направлением идет рост, по некоторым - в два раза. Если в 2016 году за январь-апрель по зарубежным направлениям (Вьетнам, Германия, Индия, Кипр, Китай, Камбоджа, ОАЭ, Таиланд, Чехия) улетело 52 тыс. туристов, то за этот же период 2017 года - больше 110 тысяч", - сказал он.

На внутренних направлениях (Крым, Сочи, Краснодарский край, Алтай), по данным Микитченко, также наблюдается рост. В Сочи за первые 4 месяца 2016 года отправились 5200 человек, а в 2017 году за этот же период - 13 тысяч. В Симферополь - 2800 и 4800 туристов соответственно.

Такой "туристический бум" Микитченко объяснил отложенным спросом: в предыдущие годы напуганные кризисом сибиряки предпочитали экономить на отдыхе.