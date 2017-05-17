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Уровень воды в реках Тувы продолжает повышаться

Сибирь
17 мая, 14:00 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 17, мая. /ТАСС

При этом превышение критических отметок и подтопление населенных пунктов в МЧС не прогнозируют

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КЫЗЫЛ, 17 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реках на территории Тувы продолжает подниматься, но превышение критических отметок и подтопление населенных пунктов не прогнозируется. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управление МЧС.

"В связи с повышением температуры воздуха в начале недели, вызвавшем усиленное снеготаяние в горах, и последовавшими за ним дождями, продолжается повышение уровня воды в реках Тувы. Но при этом превышение критических отметок и подтопление населенных пунктов не прогнозируется", - говорится в сообщении.

По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая на 08:00 (4:00 мск) резко поднялся уровень воды в реке Большой Енисей, больше всего в районе поселка Сейба Тоджинского района - на 99 см, но до критической отметки вблизи населенного пункта остается еще достаточный запас - 2 метра 70 см. Продолжается повышение уровня воды в Малом Енисее. В районе Кызыла уровень воды составляет 369 см при критических 435 см, в районе села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района - 345 см при критических 410 см.

Ранее, 16 мая, МЧС по республике сообщало, что из-за повышения уровня воды в реках в зону подтопления могут попасть приусадебные участки, расположенные в низинах нескольких населенных пунктов (Сарыг-Сеп, Дерзиг-Аксы, Элегест, Сайлыг) и участки дорог в Кызыльском, Чеди- Хольском, Каа-Хемском районах Тувы. МЧС направило оперативную группу и спасателей Тувинского поисково- спасательного отряда в село Сарыг-Сеп.

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