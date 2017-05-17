Томский медцентр получил новое здание

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ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Национальный исследовательский медицинский центр в Томске получил новое здание в центре города площадью более 4 тыс. кв. метров. В нем может разместиться административный корпус или региональный Центр коллективного пользования, этот вопрос в стадии обсуждения, сообщил на совещании в администрации Томской области руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.
"Так счастливо сложились обстоятельства, что мы получили новое здание. Оно еще не совсем готовое, но значительная часть вложений в него уже произведена. Какая развилка сегодня у нас - функциональное назначение, что делать: собрать там административный персонал (высвободить площади), сделать это центром коллективного пользования (лабораторным комплексом и, высвободив эти площади в клинических подразделениях, нарастить там клиническую активность) либо еще какие-то развилки осуществить", - сказал он.
Котюков сообщил, что бюджет подготовки и оборудования здания примерно просчитан, но озвучивать его он счел преждевременным, уточнив только, что "цифра приличная". "Думаю, что мы будем объединять усилия и привлекать все возможные механизмы, чтобы это стало центром коллективного пользования", - сказал глава ФАНО, отвечая на вопрос журналистов об источниках финансирования.
В состав томского медцентра в качестве обособленных подразделений вошли Томский НИИ онкологии, НИИ кардиологии и его тюменский филиал, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Гольдберга.
Совещание состоялось в рамках форума U-NOVUS-2017, который проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.