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Эксперт: Новосибирск в 2017 году сохранит значительно возросший турпоток из Китая

Сибирь
17 мая, 15:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, мая. /ТАСС

В 2016 году регион посетили рекордное количество китайских туристов - 20 тыс. человек

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НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Новосибирскую область в 2017 году ожидается не меньше, чем в 2016 году, когда регион посетили рекордное количество китайских туристов - 20 тыс. человек. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Дмитрий Микитченко.

"На этот год подтверждены не меньшие объемы, чем на предыдущий, если мы говорим о китайских группах, которые посещают Новосибирск. Мы надеемся, что мы прирастем в объемах. Максимально стараемся создать продукты, которые будут востребованы не только для транзитного перемещения китайских групп, но и посещения объектов показа Новосибирской области", - сказал он.

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Микитченко также сообщил, что в конце прошлого года китайские туристы посещали соседний Алтай и рассматривали его как место для отдельных визитов, отличных от Москвы и Санкт-Петербурга. Но пока, по его словам, уровень сервиса, который есть на Алтае, китайцев не устраивает и под их ментальность не подходит.

А вот байкальское направление развивается очень активно. "Мы видим повышение спроса из Китая на Байкал, в Иркутск. Они проданы с глубиной продаж до трех месяцев", - сказал Микитченко.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, в 2016 году в регионе побывало 20 тыс. китайских туристов. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее и в 10 раз больше, чем в 2014 году. Подобный рост - следствие продвижения региона в Китае: жители страны начали получать информацию о Новосибирской области на китайском языке, в частности посредством туристического портала. Еще одним фактором популярности области у китайцев является хорошо налаженное авиасообщение.

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