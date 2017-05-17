Врио главы Бурятии направил членов правительства республики повышать квалификацию

УЛАН-УДЭ, 17 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов отправил членов республиканского правительства и мэров моногородов на учебные семинары и курсы повышения квалификации.

"У меня системный подход к формированию правительства и подготовке кадров. Я исхожу из того, что людей нужно учить, правительство нужно учить, нужно повышать уровень квалификации", - сказал он сегодня журналистам, добавив, что сам постоянно учится.

Различные обучающие семинары уже посетили зампред правительства по социальному развитию, заместители министра экономики Бурятии, министры транспорта, строительства, промышленности, а также руководитель информационно-аналитического комитета администрации главы республики. При этом Цыденов подчеркнул, что готов работать с теми, кто "учится и показывает хороший результат", кто "настроился на повышенные требования".

"Сейчас меняется мир, меняется законодательство, практики, появляются новые технологии. И мы хотим подтягивать уровень руководителей всех звеньев", - сказал Цыденов. Он добавил, что обучение также проходят мэры моногородов - Селенгинска, Гусиноозерска, на очереди мэры Закаменска, Северобайкальска, Саган-Нура.

"Они проходят обучение по проектам повышения экономической активности и создания новых предприятий в моногородах. Для понимания, как повышать уровень занятости, создавать рабочие места, как привлекать бизнес, развивать альтернативное производство", - рассказал врио главы Бурятии.

Также, по его словам, сейчас готовится программа по дополнительному образованию для глав районов. "Плюс мы вовлечем глав поселений. Это будет постоянная работа по повышению квалификации, дополнительному образованию, обмену лучшими практиками и опытом", - отметил Цыденов.