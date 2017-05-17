Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Бурятии направил членов правительства республики повышать квалификацию

Сибирь
17 мая, 16:30 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Обучение также проходят мэры моногородов

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 17 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов отправил членов республиканского правительства и мэров моногородов на учебные семинары и курсы повышения квалификации.

"У меня системный подход к формированию правительства и подготовке кадров. Я исхожу из того, что людей нужно учить, правительство нужно учить, нужно повышать уровень квалификации", - сказал он сегодня журналистам, добавив, что сам постоянно учится.

Различные обучающие семинары уже посетили зампред правительства по социальному развитию, заместители министра экономики Бурятии, министры транспорта, строительства, промышленности, а также руководитель информационно-аналитического комитета администрации главы республики. При этом Цыденов подчеркнул, что готов работать с теми, кто "учится и показывает хороший результат", кто "настроился на повышенные требования".

"Сейчас меняется мир, меняется законодательство, практики, появляются новые технологии. И мы хотим подтягивать уровень руководителей всех звеньев", - сказал Цыденов. Он добавил, что обучение также проходят мэры моногородов - Селенгинска, Гусиноозерска, на очереди мэры Закаменска, Северобайкальска, Саган-Нура.

"Они проходят обучение по проектам повышения экономической активности и создания новых предприятий в моногородах. Для понимания, как повышать уровень занятости, создавать рабочие места, как привлекать бизнес, развивать альтернативное производство", - рассказал врио главы Бурятии.

Также, по его словам, сейчас готовится программа по дополнительному образованию для глав районов. "Плюс мы вовлечем глав поселений. Это будет постоянная работа по повышению квалификации, дополнительному образованию, обмену лучшими практиками и опытом", - отметил Цыденов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич посчитал пустым заявление Киева об отказе от силового возвращения Донбасса
2
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
3
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
5
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
6
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
7
В России стартовали продажи Nokia 3310
Темы дня
Загрузка...
Реклама