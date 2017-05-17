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Более 20 тысяч жителей Тувы остались без электричества из-за сильного ветра

Сибирь
17 мая, 16:59 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 17, мая. /ТАСС

Последствия аварий устраняют 17 бригад

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КЫЗЫЛ, 17 мая. /ТАСС/. Ветер с порывами до 23 м/с привел к массовым аварийным отключениям энергоснабжения в Туве, где без электричества остались более 20 тысяч человек, сообщили в Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители, около 21, 8 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей - 7,5 МВт", - говорится в сообщении. По состоянию на 15:00 (мск) были отключены одна линия 35 кВ, две подстанции 35 кВ, 16 линий 6-10 кВ, 203 трансформаторных подстанции.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. Последствия аварий устраняют 17 бригад в составе 61 человека и 22 единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики России Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

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