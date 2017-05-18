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Полиция обнаружила фото ребенка с заклеенным скотчем ртом, сделанное в детсаду Ангарска

Сибирь
18 мая, 8:39 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 18, мая. /ТАСС

Автор фото пояснила, что работает в детском саду, по ее словам, фотография была сделана в форме игры

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ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в социальной сети фотографию ребенка с заклеенным скотчем ртом. Они выяснили, что пост разместила воспитатель детского сада № 71 в Ангарске, объяснившая свой поступок игрой, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.

"Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних мониторили интернет и обратили внимание на фотографию ребенка, у которого заклеен рот скотчем. Сопоставив изображение, они поняли, что оно было сделано в детском саду, установили автора. Она пояснила, что работает в детском саду и представила свою версию, что фото было сделано в форме игры", - сказал собеседник агентства.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, что на самом деле произошло, и был ли этот случай единственным. Жалоб и заявлений со стороны родителей детей не поступало.

Возраст ребенка на фотографии в пресс-службе не назвали, предположив, что ему 3-4 года. Информацию о произошедшем сотрудники полиции передали в органы образования Иркутской области.

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