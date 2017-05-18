Бывший поставщик услуг ЖКХ Минобороны в Новосибирске задолжал сотрудникам 34 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Бывший поставщик коммунальных услуг для Минобороны АО ГУ ЖКХ в Новосибирске задолжал 2180 работникам более 34 млн рублей, сообщила региональная госинспекция труда. Как пояснили ТАСС в инспекции, долг образовался перед уволенными из-за прекращения деятельности компании сотрудниками.
"Государственная инспекция труда в Новосибирской области провела внеплановую проверку в обособленном подразделении "Новосибирское" АО ГУ ЖКХ и выявила задолженность по заработной плате перед 2180 работниками на общую сумму 34,43 млн рублей за один месяц. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа", - говорится в сообщении.
В госинспекции труда ТАСС пояснили, что компания и ранее задерживала зарплату, но погашала задолженности. "Они закрылись, всех уволили, и эта задолженность образовалась уже перед уволенными сотрудниками", - отметили в инспекции.
По условиям госконтракта АО ГУ ЖКХ прекратило обслуживание коммунальных объектов Минобороны России с 31 марта 2017 года. С 1 апреля 2017 года для поставки коммунальных услуг создано "Центральное жилищно- коммунальное управление" Минобороны РФ.
В Арбитражном суде Новосибирской области также находится 4 дела о взыскании с местного подразделения АО ГУ ЖКХ 11 млн рублей от поставщиков трубопроводной арматуры, тепла и воды.