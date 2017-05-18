В подтопленном алтайском Рубцовске ускорился спад воды

БАРНАУЛ, 18 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Спад воды ускорился в городе Рубцовске Алтайского края, где грунтовыми и талыми водами было подтоплено 49 домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В Рубцовске продолжают минимизировать последствия подтопления грунтовыми водами. Активное участие в мероприятиях принимает группировка Сибирского спасательного центра, задействована водооткачивающая техника из других регионов. На сегодня в городе остаются подтопленными 24 частных жилых дома - за сутки вода ушла из 15 домов, спад воды ускорился, до этого вода уходила очень медленно, "освобождая" 3-4 дома в суки", - уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС края, девять бригад спасателей с приусадебных участков и жилых домов за прошедшие сутки откачали 12,52 тыс. кубометров воды - всего с начала работ по ликвидации подтопления откачано около 200 тыс. кубометров, воду отводят в каналы и оросительную систему. Для оказания адресной помощи работают 24 бригады.

"Бригады военнослужащих Сибирского спасательного центра выполняют самую разную работу: вывозят мусор, мотопомпами откачивают воду, чистят водоотводные каналы от накопившейся грязи, роют дренажные ямы. В Рубцовске также работают группы из подразделений МЧС Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей. Всего освобождением территорий от воды занимаются 329 человек, в их распоряжении 86 единиц техники", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, подтопление талыми и грунтовыми водами началось в Рубцовске в начале апреля - в зону подтопления сразу попали около 140 частных жилых домов. Ранее сообщалось, что в зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.