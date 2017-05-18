Более 20 тыс. жителей Тувы и Красноярского края остаются без света из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Около 24 тыс. жителей Тувы и Красноярского края остаются без электроснабжения из-за повреждений на электросетях, вызванных непогодой. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.

"В Республике Тыва (Тува) и в Красноярском крае без электроснабжения остаются 23 800 человек", - говорится в сообщении. В Туве на 08:00 мск было отключено 30 населенных пункта, где проживает 14,8 тыс. жителей. Нарушение электроснабжения зафиксировано в пяти районах, в аварийно-восстановительных работах на электросетях задействовано 72 человека и 34 единицы спецтехники, отмечается в релизе.

По данным Минэнерго, в Красноярском крае отключено от электроэнергии около 9 тыс. человек. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано 56 человек и 23 единицы спецтехники.

Как сообщалось ранее, из-за непогоды (снег, дождь, ветер до 27 м/с) в трех регионах Сибири - Кемеровской области, Красноярском крае и Туве - происходили аварийные отключения на электросетях. Максимальное число оставшихся без света потребителей превышало 53 тыс. человек. В настоящий момент в Кемеровской области аварийно-восстановительные работы завершены.