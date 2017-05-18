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Иркутские инженеры разработали универсальный сверхлегкий беспилотник

Сибирь
18 мая, 11:29 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 18, мая. /ТАСС

Аппарат может комплектоваться различным оборудованием, сможет транспортировать более тяжелые грузы и будет иметь повышенную защиту

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ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) патентуют конструкцию универсальной сверхлегкой беспилотной платформы, которая сможет комплектоваться различным оборудованием по желанию заказчика, в том числе использоваться для перевозки тяжелых грузов, сообщила пресс-служба вуза. Проект претендует на грант швейцарского венчурного фонда DEGA Development и статус резидента иркутского технопарка "Усолье-Промтех".

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"Модульная воздушная платформа может комплектоваться различным оборудованием, сможет транспортировать более тяжелые грузы и будет иметь повышенную защиту. Сейчас конструкция патентуется. Разработка претендует на грантовую поддержку швейцарского венчурного фонда DEGA Development на сумму до 10 млн рублей, она была рекомендована Минэкономразвития региона и Фондом поддержки предпринимательства в рамках отбора проектов для промышленной площадки DEGA-Иркутск", - говорится в сообщении.

По словам автора проекта, доцента ИрНИТУ Игоря Бобарики, универсальный беспилотник позволит заказчику более свободно работать с функционалом. "Существующие беспилотники не всегда имеют необходимые заказчику тактико- технические характеристики - грузоподъемность, время полета, скорость, вертикальный взлет и посадку. Каждый аппарат предназначен для работы с узким набором нагрузок. Также в ряде случаев на аппараты невозможно установить собственное оборудование", - цитирует пресс-служба автора проекта.

Швейцарский венчурный фонд DEGA Development - партнер технопарка "Усолье-Промтех" в Иркутской области. Отбор проектов для технопарка проводился по шести приоритетным отраслям - инженерные разработки, робототехника, виртуальная реальность, фармацевтика, биотехнологии и IT.

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