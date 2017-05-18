В Алтайском крае вторая волна паводка ожидается после 25 мая

БАРНАУЛ, 18 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается после 25 мая, в регионе начата соответствующая подготовка, сообщил журналистам губернатор края Александр Карлин.

"Вторая волна будет, природные циклы никто не отменял, в горах на ледниках и перевалах было аномально больше количество снега и он не может испариться. В некоторых точках края напряжение будет серьезным - в бассейнах рек Катунь и Бия по всему краю, в городах Бийск и Барнаул, в Камне-на-Оби. По второй волне мы ожидаем уровни либо близкие к максимальным, либо несколько превышающие максимальные, особые точки в селе Полеводка и поселке Затон в пригороде Барнаула. Может быть превышение даже предельных уровней, не катастрофическое, но будет, и есть трудно предсказуемые факторы - осадки, если они будут, это сделает ситуацию более жесткой, после 25 мая нужно всерьез ждать второй волны", - сказал Карлин.

Губернатор подчеркнул, что первую волну край прошел относительно легко, но в крае наблюдается новое явление - подтопление населенных пунктов талыми и грунтовыми водами, которое ранее носило локальный характер. По словам Карлина, с начала первой волны, т. е. с начала апреля, в регионе, в первую очередь в городе Рубцовске, было подтоплено около двух тысяч участков и 209 домовладений, на сегодня в Рубцовске остались подтоплены не многим более 20 домов.

"В Рубцовске сконцентрирована мощная группировка ГО и ЧС, мы получили своевременную поддержку и сотрудниками, и оборудованием, и сегодня уже оказываем помощь жителям, чтобы убрать воду с участков и восстановить нормальный режим. С привлечением специалистов ведется работа по проектированию дополнительных ирригационных устройств для отвода воды, мы выделяем более 10 млн для этих работ, чтобы полностью нормализовать ситуацию, мы не снимаем с контроля этот сюжет", - добавил губернатор.

Как сообщалось, подтопление талыми и грунтовыми водами началось в Рубцовске в начале апреля - в зону подтопления сразу попали около 140 частных жилых домов. В зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.