"Южуралзолото" закроет рудник в Забайкалье, где бастуют горняки

ЧИТА, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Предприятие "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") намерено закрыть Дарасунский рудник в Забайкалье, работники которого отказались покидать шахту "Юго-Западная" и подниматься на поверхность, сообщила корреспонденту ТАСС помощник президента УК "ЮГК" Наталья Мартыненко.

"Принято решение о закрытии предприятия как убыточного. Все горные работы будут прекращены. Задолженности по зарплате нет", - процитировала Мартыненко слова президента ООО "УК ЮГК" Константина Струкова. Она отметила, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса.

По данным пресс-службы прокуратуры Забайкальского края, срок выплаты заработной платы 820 работникам организации за апрель 2017 года истек 15 мая, и до сих пор она не выплачена. Работники также требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (КТУ) за апрель.

"По информации директора ООО "Дарасунский рудник", причиной невыплаты заработной платы работникам стало отсутствие финансовых средств на зарплатном счету рудника. Поступление финансовых средств на выплату заработной платы от учредителя ожидается сегодня", - добавили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в апреле постановлением прокурора Тунгокоченского района предприятие "Дарасунский рудник" уже привлекалось к административной ответственности из-за нарушения сроков выплаты работникам аванса за март 2017 года. В адрес этой организации прокурором района было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

"В органы прокуратуры информация о нарушении сроков выплаты заработной платы работникам ООО "Дарасунский рудник" за апрель 2017 года не поступала. Для разрешения ситуации сегодня на место выехал прокурор Забайкальского края Василий Войкин. По его поручению проверочные мероприятия организованы прокурором района, по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде")", - сказали в пресс-службе.

Забастовка горняков

В среду 81 человек отказался покидать шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе есть и горняки из Кемеровской области, приезжие опасаются, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

Губернатор Наталья Жданова срочно выехала в Тунгокоченский район, чтобы на месте разобраться в ситуации. Туда также экстренно направился полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, на месте работают следователи совместно с сотрудниками прокуратуры. Для выяснения обстоятельств конфликта на предприятие отправилось и руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что для поддержания жизнедеятельности бастующих организована подача пищи и воздуха. В четверг три человека добровольно покинули шахту.

Шахта с золотом

Шахта, где бастуют горняки, является золоторудной, отметили в пресс-службе регионального Минприроды. По сведениям прокуратуры, владельцем Дарасунского рудника является ОАО "Южуралзолото группа компаний", зарегистрированное в городе Пласт Челябинской области, а управляющей компанией - ООО "Управляющая компания ЮГК" (Челябинск).

Прокурор Забайкальского края проинформировал своего коллегу в Челябинской области о ситуации на руднике и необходимости принятия мер в отношении учредителя предприятия для восстановления трудовых прав работников.