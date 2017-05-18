Плоттер для изготовления гибких плат победил на конкурсе разработок в Томске

ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Разработчики устройства плоттерной печати для изготовления радиоэлектронных компонентов победили во всероссийском конкурсе разработок молодых ученых на форуме U-NOVUS в Томске. В перспективе такие устройства позволят печатать датчики для чипирования людей, сообщила журналистам разработчик Анна Здрок.

"Можно провести аналогию с 3D-принтером, который также послойно наносит, но принтер формирует конструкцию из пластика, которая не имеет электрических характеристик. А наша установка позволяет изготавливать именно радиоэлектронные устройства, потому что используемые нами материалы обладают такими параметрами", - сказала она.

Гибкие платы

По ее словам, с помощью такого устройства можно создавать радиоэлектронные компоненты - радиочастотные метки, печатные платы и другие. "И он позволяет изготовить устройство, которое будет обладать новыми конструкционными свойствами. Например, мы можем сделать печатную плату на гибком основании, в то время как традиционные технологии этого не позволяют. Это RFID-метка, которая вшивается в одежду, и уже идут фантазии, чтобы вживлять человеку датчики в кожу", - отметила Здрок.

Кроме того, томский плоттер уже помог создателям датчиков, диагностирующих рак через кровь, из Красноярска. "Было необходимо оборудование, способное дозировать определенными объемами жидкость, которую разрабатывали для датчиков. Наша установка для них являлась удобной и перспективной. Было подготовлено основание, на нем золотом были нанесены дорожки, на которые нанесли материал. Ранее они наносили жидкость вручную. Автоматизация процесса позволила увеличить точность расположения и объема дозирования", - поделилась Здрок.

Разработчик подчеркнула, что изготовление радиоэлектронных компонентов традиционными методами занимает много времени, зачастую это делается вручную и сопровождается высоким расходованием материала. "Наше устройство сокращает время работы, траты материала, соответственно, снижает себестоимость готового изделия", - рассказала она.

В настоящее время подобные устройства, как утверждают разработчики из Томска, существуют только за рубежом и в промышленных масштабах не производятся. Коллектив молодых ученых пока создал прототип плоттера, в настоящее время они ищут специалистов для доработки устройства, чтобы создать опытно-промышленный образец.

Победителям - по 150 тыс. рублей

Созданный молодыми учеными из Томского университета систем управления и радиоэлектроники плоттер победил во всероссийском конкурсе разработок молодых ученых на форуме U-NOVUS, который проходит в Томске. Победители в каждом из пяти направлений получили 150 тыс. рублей.

Победу в конкурсе в номинации "Энергоэффективность" одержал молодой ученый из Томского политехнического университета Арсений Чулков, который создал тепловизионный дефектоскоп для контроля авиакосмических композиционных материалов. Первое место в направлении "Медицина будущего" получил Николай Скрябин из томского НИИ медицинской генетики с разработкой метода предимплантационной генетической диагностики для повышения эффективности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Александр Гришканич из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета победил в номинации "Рациональное природопользование" за разработку многофункционального лазерного сенсора для поиска углеводородов с беспилотника, а Мария Петрушина из Новосибирского госуниверситета - в направлении "Индустрия наносистем" с нанопорошком вольфрамата циркония для создания сверхпрочных композитов с контролируемым тепловым расширением.

Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.