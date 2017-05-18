Суд продлил домашний арест главе конного клуба под Новосибирском, где обрушилась кровля

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НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Новосибирский районный суд продлил до середины лета домашний арест 47-летнему владельцу конного клуба "Аллюр" под Новосибирском. В январе под обрушившейся кровлей манежа погибли тренер и 15-летняя воспитанница.
"В отношения Воротникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, а именно по 19 июля 2017 года, с сохранением ранее установленных запретов и ограничений", - сообщила сегодня пресс-служба суда.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области ТАСС уточнили, что расследование находится в завершающей стадии, следователи ждут результатов судебно- медицинской и строительно-технической экспертиз.