Полпред Меняйло посоветовал приехать в Забайкалье владельцу рудника, где бастуют горняки

ЧИТА, 18 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, который экстренно выехал в Забайкальский край из-за забастовки горняков в шахте Дарасунского рудника, настоятельно порекомендовал президенту ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") Константину Струкову также прибыть на предприятие. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аппарате полпреда.

"Полномочный представитель связался по телефону со Струковым и настоятельно порекомендовал ему лично прибыть на место для разрешения ситуации", - сказали в аппарате полпреда. Там отметили, что Струков сообщил Меняйло, что руднику для выплаты зарплат работникам перечислено 14 млн рублей, не уточнив при этом, вся ли это сумма.

В среду 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих 40 граждан Казахстана. Глава Тунгокоченского района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе есть и горняки из Кемеровской области, приезжие опасаются, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

В "Управляющей компании ЮГК" сказали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (КТУ) за апрель.

На предприятии также сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. При этом, как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе компании "Южуралзолото" (ЮГК), забастовка шахтеров не связана с закрытием рудника. "Рабочие, когда начинали забастовку, еще не знали о решении закрыть рудник", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в Тунгокоченский район срочно выехала губернатор Наталья Жданова. На месте работают следователи СК РФ, сотрудники прокуратуры, руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае. В прокуратуре края добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде").