Новосибирский СК проверит сообщения о травмировании детей на празднике в батутном центре

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НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку сообщений СМИ о травмировании трех детей на праздновании дня рождения в развлекательном батутном центре, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.
"По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, исследуется вопрос о безопасности оказываемых в батутном центре развлекательных услуг", - говорится в сообщении.
Основанием для проверки стали публикации СМИ о травмировании трех из четырнадцати детей, которые 11 мая праздновали день рождения в батутном развлекательном центре.
Сообщается, что дети повторяли на батуте прыжки, которые демонстрировал инструктор. Во время занятий у одного из детей заболела спина, он пожаловался на это инструктору, на что тот посоветовал ребенку прыгать спокойнее. После праздника в связи с непрекращающейся болью в области спины родители привезли ребенка в медицинское учреждение, где у него был диагностирован компрессионный перелом позвонка. Позднее в медицинские учреждения с жалобами на боли в спине обратились еще двое детей, отмечавших в тот день в батутном центре день рождения сверстника.