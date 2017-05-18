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Новосибирский СК проверит сообщения о травмировании детей на празднике в батутном центре

Сибирь
18 мая, 14:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, мая. /ТАСС

Основаниемстали публикации СМИ о травмировании трех из четырнадцати детей, которые праздновали день рождения в батутном развлекательном центре

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НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку сообщений СМИ о травмировании трех детей на праздновании дня рождения в развлекательном батутном центре, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

"По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, исследуется вопрос о безопасности оказываемых в батутном центре развлекательных услуг", - говорится в сообщении.

Основанием для проверки стали публикации СМИ о травмировании трех из четырнадцати детей, которые 11 мая праздновали день рождения в батутном развлекательном центре.

Сообщается, что дети повторяли на батуте прыжки, которые демонстрировал инструктор. Во время занятий у одного из детей заболела спина, он пожаловался на это инструктору, на что тот посоветовал ребенку прыгать спокойнее. После праздника в связи с непрекращающейся болью в области спины родители привезли ребенка в медицинское учреждение, где у него был диагностирован компрессионный перелом позвонка. Позднее в медицинские учреждения с жалобами на боли в спине обратились еще двое детей, отмечавших в тот день в батутном центре день рождения сверстника.

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