Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке тушат на площади около 2 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке тушат на площади около 2 тыс. га. Об этом сообщили сегодня в Авиалесоохране.

"На территории Сибири и Приморья тушится 21 пожар на 1,9 тыс. га. В Забайкальском крае - на 888 га, в Красноярском крае - на 740 га, в Хабаровском крае - на 150 га и в Бурятии - на 100 га", - уточнили в ведомстве.

По данным Лесопожарного центра, на утро пятницы в Красноярском крае действует 11 лесных пожаров, четыре из них на 398 га локализованы.

"В Забайкальском крае действует один пожар на 350 га, покрытых лесом, еще четыре очага локализованы площади более 400 га. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в региональном Минприроды. - Огонь тушат 189 человек, в том числе 109 парашютистов-десантников".

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано два очага в Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах. На утро 19 мая все лесные пожары локализованы. "Они зарегистрированы в Мухоршибирском и Джидинском районах на общей площади около 105 га. Распространение огня прекращено, на данный момент ведется их дотушивание, в том числе с привлечением парашютистов-пожарных Забайкальской авиабазы охраны лесов", - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.