Ученые СФУ разработали прибор, позволяющий беспилотникам летать на сверхмалых высотах

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) разработали радиовысотомер для беспилотников, позволяющий осуществлять полеты на сверхмалых высотах, что должно повысить качество аэрофотосъемки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Молодые ученые Сибирского федерального университета разработали радиовысотомер для беспилотных летательных аппаратов, который позволит производить полеты на предельно малой высоте - до 10 метров. Проект поддержан в рамках программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям в 2016 году", - рассказали в пресс-службе.

Существующие барометрические приборы и датчики не позволяют получать точные данные о высоте полета беспилотного летательного аппарата (БЛА), поэтому его полет на малых высотах осуществляется с помощью дистанционного управления в ручном режиме. Разработанный командой красноярских инженеров радиовысотомер позволяет совершать полеты и приземления беспилотника на таких высотах в автоматическом режиме. Подчеркивается, что применение прибора позволит значительно повысить качество аэрофотосъемки.

В настоящее время авторы проекта заключили соглашение с красноярским научно-производственным предприятием "АВАКС- ГеоСервис", на базе которого будет создан опытно- технический образец, а также проведены необходимые испытания оборудования. По завершению работ ученые планируют презентовать прибор инвесторам и компаниям, занимающимся разработкой беспилотных летательных аппаратов.