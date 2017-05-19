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Проверка выявила нарушения в выплате зарплаты крупной стройфирмой Новосибирска

Сибирь
19 мая, 10:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, мая. /ТАСС

В начале мая один из работников компании, стоя на стреле башенного крана, требовал выплатить ему зарплату

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НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Прокурорская проверка, начавшаяся после угрозы рабочего сброситься с крана, выявила массовые нарушения в выплате зарплаты сотрудникам одной из крупнейших стройкомпаний Новосибирска - ГК "ПТК-30". В трех, входящий в группу фирмах, долги перед 196 работниками составили 2,2 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Прокурор Железнодорожного района Новосибирска проверил соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО "СтройСервисМеханизация", один из работников которого в начале мая, стоя на стреле башенного крана, требовал выплатить ему зарплату. <…> Прокурор района аналогичные проверки организовал в отношении иных организаций, входящих в группу компаний "ПТК-30", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что ООО "СтройСервисМеханизация" не соблюдает сроки выплаты зарплаты, не начисляет работникам компенсацию за вредные условия труда. К началу проверки была выявлена задолженность по заработной плате за март и первую половину апреля на сумму свыше 500 тыс. рублей перед 80 работниками.

Проверка других компаний ГК "ПТК-30" выявила новые нарушения. Так, в ООО ИК "СпецСтройМонтаж" установлена задолженность по зарплате за март и апрель перед 60 работниками на сумму 700 тыс. рублей, в ООО "Сибстрой" - за апрель перед 56 работниками на сумму более 1 млн рублей.

В отношении должностных и юридических лиц прокурор уже возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, внес руководителям организаций представления.

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