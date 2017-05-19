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Около 1 тыс. случаев заболеваемости ВИЧ выявлено в Новосибирской области с начала года

Сибирь
19 мая, 11:21 дата обновления: 19 мая, 11:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, мая. /ТАСС

В региональном минздраве связывают рост не только с распространением заболевания, но и с усилением работы по его выявлению

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© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Около тысячи новых случаев заболеваемости ВИЧ зарегистрированы в Новосибирской области с начала 2017 года. В региональном минздраве объяснили, что это связано не только с распространением заболевания, но и с усилением работы по его выявлению и постановки на учет.

"Сегодня на учете в Новосибирской области состоит 34 тысячи заболевших, из них около 10 тысяч нуждаются в терапии", - сообщила журналистам главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По данным регионального минздрава, на 1 января 2017 года в регионе было зарегистрировано 32,989 тыс. ВИЧ-инфицированных - 1% от всех жителей области.

Замминистра здравоохранения региона Ярослав Фролов связал рост статистики с увеличение выявляемости: "Это говорит о том, что у нас на территории идет рост заболевания, но в то же время говорит о том, что мы максимально быстро наращиваем процессы выявления".

В регионе с 15 по 21 мая проходит всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". По данным Фролова, только за вчерашний день (18 мая) было выявлено 12 положительных проб, всего проверку в четверг прошли 194 человека.

"Центр СПИД" откроет филиалы в двух районах области

Минздрав Новосибирской области планирует открыть кабинеты "Центра СПИД" в районах региона. В качестве первых двух вариантов размещения рассматриваются города Куйбышев и Карасук, сообщил также Ярослав Фролов.

"Кабинеты будут работать по узловому принципу, сейчас идет вопрос по подбору помещений, определены районы, чтобы это было максимально транспортно удобно. Наиболее логично по транспортной доступности, по помещениям, оснащению кадрами, оборудованию подходят Куйбышев и Карасук. Но этот вопрос еще обсуждается, он требует очень тщательной проработки", - сказал он.

Фролов отметил, что создание кабинетов "Центра СПИД" в регионах планировалось еще при проектировании самого центра. Такие подразделения, по его словам, позволят жителям отдаленных районов области оперативно получать консультации специалистов и препараты.

Новый "Центр СПИД", открывшийся в октябре 2016 года на базе областной инфекционной больницы в Новосибирске, позволяет принимать в два раза больше пациентов. На площади 400 кв. м прием ведут одновременно шесть врачей-инфекционистов, а в пиковые нагрузки - до 13 специалистов.

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