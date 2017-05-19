Меняйло просит включить предложения регионов в проект по сохранению Байкала

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло настаивает на корректировке подготовленного Минприроды РФ проекта "Уникальный Байкал" (первоначальное название "Байкал: великое озеро великой страны" (БВОВС) - прим. ТАСС), из которого были исключены блоки по социально-экономическому развитию Бурятии и Иркутской области, в том числе развитие туризма. Свое мнение он высказал в Улан-Удэ на Координационном совете по социально-экономическому развитию Байкальского региона.

"Я еще раз прошу вернуться к рассмотрению паспорта проекта и включить в него предложения регионов, предусматривающие комплексный подход в развитии Байкальской природной территории. Одними природоохранными и экологическими мероприятиями мы экономику и социальную сферу не разовьем", - сказал он, обращаясь к присутствовавшему на совещании заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Сергею Ястребову.

Ранее начальник управления международного сотрудничества Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ Денис Ершов сообщил ТАСС, что паспорт проекта БВОВС, призванного заменить действующую федеральную программу по охране Байкала, был подготовлен АЦ совместно с регионами и широким кругом экспертов. Затем документ, по его словам, был представлен в Минприроды, откуда вышел для дальнейших согласований под названием "Уникальный Байкал". Из него исключили предложения по формированию бизнес-климата, организации туризма на Байкале и созданию соответствующей инфраструктуры.

"Мы должны разработать такую программу, которую можно будет реализовать и получить от нее результат, но при этом не идти по линии наименьшего сопротивления. Необходимо понимать, что итогом ее реализации будет воздействие как на окружающую среду, так и на людей, которые живут в Байкальском регионе, - подчеркнул Меняйло. - Сейчас на озере мы имеем неконтролируемый туризм и видим его последствия. Вреда было бы меньше, если бы это был все-таки организованный туризм".

Ястребов согласился рассмотреть предложение Меняйло. "Я всегда за комплексный подход. Мы приглашаем коллег из федеральных ведомств принять участие в этой работе, поднять тему и найти решение на комиссии в правительстве РФ", - сказал он. В окончательном виде документ должен быть принят к 1 июля 2017 года.