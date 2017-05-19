"Ночь музеев" в Омской области будет в этом году бесплатной

ОМСК, 19 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Жители Омской области смогут в этом году бесплатно посетить государственные музейные учреждения во время акции "Ночь музеев", сообщил корреспонденту ТАСС исполняющий обязанности министра культуры региона Иван Шеин. В предыдущие годы посещение омских музеев в рамках акции было платным.

"По инициативе губернатора Виктора Назарова вход во все государственные музеи Омской области в "Ночь музеев" будет бесплатным. Некоторые крупные музеи подготовили особые программы - конкурсы с вручением призов и т. д. - в них можно будет принять участие за минимальную оплату", - уточнил он.

Ранее в Омской области право бесплатно раз в месяц посетить одно из культурных мероприятий, которые проходят в государственных учреждениях, было предоставлено многодетным семьям.

Общероссийская акция "Ночь в музее" пройдет 20 мая в 80 регионах, в ее рамках состоится около 1,5 тыс. мероприятий. В Омской области в акции примут участие десять омских музеев, включая музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, дом-музей Михаила Ульянова на его малой родине в г. Тара, музей воинской славы омичей и др.