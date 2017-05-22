Иркутская область создает Ассоциацию озерных регионов, куда могут войти 20 стран

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов будет подписан на Байкальском экологическом водном форуме в сентябре 2017 года, сообщила пресс-служба областного правительства. Планируется, что на первом этапе в ассоциацию могут войти 20 стран, а Иркутск станет природоохранным и научно-просветительским центром.

"На Байкальском экологическом водном форуме планируется подписать меморандум о создании Ассоциации озерных регионов. Под эгидой ассоциации объединятся регионы, где находятся такие озера как Балхаш, Иссык-Куль, Севан (Казахстан, Киргизия, Армения - прим. ТАСС), предварительное согласие вступить в ассоциацию дали Швейцария и Финляндия. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран, природоохранным и научно- просветительским центром предлагается сделать Иркутск", - говорится в сообщении.

Основной задачей ассоциации станет изучение и решение проблем крупных озер на Евразийском пространстве.

Байкальский экологический водный форум пройдет в Иркутске и будет приурочен к Году экологии в России и 80-летию региона. На форуме обсудят проблемы экологии, развитие туризма, строительство очистных сооружений, безопасных для Байкала.