Под Красноярском погиб мужчина из-за обрушения крыши на заброшенной птицефабрике

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КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Житель города Сосновоборска погиб в воскресенье в результате обрушении крыши на заброшенной птицефабрике ООО "Сибирская губерния" под Красноярском. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
"38-летний житель Сосновоборска, взяв сварочный аппарат, поехал на своем автомобиле на территорию, где располагались производственные помещения. По одной из версий, мужчина хотел срезать металлические уголки для собственных нужд. В это время в цехе произошло обрушение крыши и мужчину придавило упавшей конструкцией", - сообщили в ведомстве.
Тело мужчины под завалами металла обнаружили родственники погибшего. Сейчас СК ведет доследственную проверку.