Экс-глава филиала Геофизической службы СО РАН осужден в Новосибирске за хищение

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Советский райсуд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему директору филиала Геофизической службы (ГС) СО РАН Александру Еманову. За хищение около 28 млн рублей он приговорен к пяти годам колонии, сообщила пресс-служба суда.

"Суд признал А. Еманова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Хищение с использованием служебного положения в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денег" УК РФ, на основании которых назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом также удовлетворен гражданский иск Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России - в счет возмещения материального ущерба с Еманова взыскано 27,47 млн рублей.

Пресс-служба следственного управления СК России пояснила, что в 2011-2013 гг. возглавляемый Емановым Алтае-Саянский филиал ГС СО РАН выполнял сейсмические исследования на территории Республики Саха (Якутия) по госконтракту, заключенному с ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" (ФГУП "СНИИГГиМС"). При этом ряд работ филиал ГС СО РАН поручил выполнить субподрядчику - ООО "Геотех". Следствием и судом установлено, что Еманов договорился с директором "Геотеха" о перечислении предприятию последнего 8,02 млн рублей за работы, которые фактически выполнены филиалом ГС СО РАН. Эти деньги впоследствии были переведены на счета фирм-однодневок и обналичены.

По аналогичной преступной схеме Еманов и директор "Геотеха" в 2013 году похитили 19,5 млн рублей, предоставленных филиалу ГС СО РАН заказчиком (ФГУП "СНИИГГиМС") для выполнения сейсмических исследований на территории Магаданской области. В отношении директора "Геотеха" уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он скрылся от следствия.

Еманов также признан виновным в легализации похищенного - он внес деньги на свои банковские счета, "смешав" их с легально полученным доходом, а затем приобрел за счет общей суммы квартиру. В ходе следствия она была арестована вместе с жилым домом, земельным участком, принадлежащими Еманову долями в праве собственности на четыре других объекта недвижимости и тремя машинами.