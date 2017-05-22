Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неблагоприятная паводковая обстановка складывается в четырех регионах Сибири

Сибирь
22 мая, 9:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, мая. /ТАСС

В общей сложности в СФО подтоплено 24 жилых дома и более 500 приусадебных и дачных участков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Паводковая обстановка остается неблагоприятной в четырех регионах Сибирского федерального округа - Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС. В общей сложности в Сибири подтоплено 24 жилых дома и более 500 приусадебных и дачных участков, угрозы жизни людей нет. Вторую волну паводка в регионах Сибири ожидают после 25 мая.

"В поселке Затон Черлакского района Омской области подтоплены 56 приусадебных участков и 21 жилой дом, в которых проживают 56 человек. Из них 19 человек убыли к родственникам, а остальные отказываются от эвакуации", - уточнили в ГУ МЧС по Омской области.

Читайте также новости по теме:
Паводок в Сибири
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В трех субъектах РФ ввели режим ЧС из-за паводка

В Алтайском крае остаются подтопленными 90 домов и более 600 участков

Для борьбы с паводком в Сибири задействуют беспилотники

В ведомстве отметили, что гидрологи прогнозируют падение уровня воды в Иртыше в Черлакском районе к концу недели. В Затон подвозится чистая вода, обеспечен запас продуктов, на подтопленных участках отключено электричество. В район направлена аэромобильная группировка - 60 человек и десять единиц техники, работает пункт временного размещения на 200 человек.

Омск и Алтай

На севере Омской области в Усть-Ишимском районе большая вода ожидается с 27 по 31 мая. Сотрудники МЧС продолжают работы по наращиванию трех дамб, жителям оказывается адресная помощь по подготовке домов к возможному подтоплению.

Всего три частных жилых дома остаются подтопленными в городе Рубцовск Алтайского края, вода также зашла на несколько сотен садовых участков. Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются.

"В работах по освобождению территорий от воды участвуют 327 человек, 85 единиц техники", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В общей сложности с начала апреля в Рубцовске было подтоплено около 2 тыс. участков и 209 домовладений. Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается после 25 мая.

Томск и Новосибирск

В Томской области, по данным МЧС, паводок затронул четыре села в Колпашевском и Чаинском районах, подтопленными остаются 28 приусадебных участков. Сотрудники МЧС укрепляют берега рек, возводят дамбы при помощи мешков с грунтом и оказывают адресную помощь населению.

С выходных остаются подтопленными 28 дачных участков в Первомайском районе Новосибирска (садовое общество "Геолог"). "Уровень воды в реке Обь в черте города за прошедшие сутки упал на 2 см, до 394 сантиметров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Режим работы Новосибирской ГЭС, от которого зависит изменение уровня реки, в ближайшее время меняться не будет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок в Сибири
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": США обращались к РФ с запросами о хакерских атаках накануне выборов
2
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
3
В Хабаровске экстренно приземлился вылетевший в Москву авиалайнер
4
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
5
Сбербанк выдал кредит "дочке" VEON на 110 млрд руб. сроком на 5 лет
6
СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама