Неблагоприятная паводковая обстановка складывается в четырех регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Паводковая обстановка остается неблагоприятной в четырех регионах Сибирского федерального округа - Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС. В общей сложности в Сибири подтоплено 24 жилых дома и более 500 приусадебных и дачных участков, угрозы жизни людей нет. Вторую волну паводка в регионах Сибири ожидают после 25 мая.

"В поселке Затон Черлакского района Омской области подтоплены 56 приусадебных участков и 21 жилой дом, в которых проживают 56 человек. Из них 19 человек убыли к родственникам, а остальные отказываются от эвакуации", - уточнили в ГУ МЧС по Омской области.

В ведомстве отметили, что гидрологи прогнозируют падение уровня воды в Иртыше в Черлакском районе к концу недели. В Затон подвозится чистая вода, обеспечен запас продуктов, на подтопленных участках отключено электричество. В район направлена аэромобильная группировка - 60 человек и десять единиц техники, работает пункт временного размещения на 200 человек.

Омск и Алтай

На севере Омской области в Усть-Ишимском районе большая вода ожидается с 27 по 31 мая. Сотрудники МЧС продолжают работы по наращиванию трех дамб, жителям оказывается адресная помощь по подготовке домов к возможному подтоплению.

Всего три частных жилых дома остаются подтопленными в городе Рубцовск Алтайского края, вода также зашла на несколько сотен садовых участков. Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются.

"В работах по освобождению территорий от воды участвуют 327 человек, 85 единиц техники", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В общей сложности с начала апреля в Рубцовске было подтоплено около 2 тыс. участков и 209 домовладений. Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается после 25 мая.

Томск и Новосибирск

В Томской области, по данным МЧС, паводок затронул четыре села в Колпашевском и Чаинском районах, подтопленными остаются 28 приусадебных участков. Сотрудники МЧС укрепляют берега рек, возводят дамбы при помощи мешков с грунтом и оказывают адресную помощь населению.

С выходных остаются подтопленными 28 дачных участков в Первомайском районе Новосибирска (садовое общество "Геолог"). "Уровень воды в реке Обь в черте города за прошедшие сутки упал на 2 см, до 394 сантиметров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Режим работы Новосибирской ГЭС, от которого зависит изменение уровня реки, в ближайшее время меняться не будет.