ФАС в Сибири впервые возбудила дела по нарушениям закона о гособоронзаказе

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Первые три дела о нарушении "Закона о гособоронзаказе" возбуждены в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев (курирует закупки в сфере гособоронзаказа в СФО). По его словам, к концу года их число будет нарастать.

"На сегодняшний момент нами возбуждено три дела о нарушении государственного оборонного заказа - статьи 8 закона №275 ("О гособоронзаказе" - прим. ТАСС). Могу сказать, что это первая практика, сложившаяся в Новосибирском УФАС России, ранее дела по нарушению статьи восьмой 275-го закона не возбуждались. Поэтому в настоящее время проводятся длительные и углубленные проверки", - сказал он.

Компании, в которых были выявлены нарушения, Сухоплюев не назвал, но уточнил, что все три дела возбуждены в связи с тем, что при исполнении государственного оборонного заказа есть признаки завышения цены. "В одном из дел мы установили, что, предположим, поставляется металлопродукция, мы видим, что на рынке данная металлопродукцию, предположим, продается за 30 рублей за килограмм, но в то же время по гособоронзаказу она поставляется, например, за 90 рублей за килограмм", - сказал Сухоплюев.

По его словам, сотрудникам ведомства предстоит установить виновного: это может быть компания, согласившаяся на закупку по такой цене, поставщик, необоснованно завысивший цену, или обе организации.

Материалы по другому делу поступили в УФАС от прокуратуры Новосибирской области: сотрудники ведомства обратили внимание на завышенную стоимость услуг. Третья проверка проводится совместно с Красноярским УФАС. Была проведена публичная закупка с ценой контракта свыше 100 млн рублей, и, несмотря на то, что все требования формально были соблюдены, стоимость услуг по контракту, предварительно, выше рыночной.

Будут другие дела

Сухоплюев объяснил, что законодательство в сфере гособоронзаказа новое, ранее подобные факты УФАС не выявляло, а прокуратура не передавала информацию о них. "Мне кажется, что статистика будет в сторону увеличения значительного. В настоящее время поступило еще около семи подобных фактов, дела о нарушения в сфере оборонного заказа еще не возбуждены, но работа по ним ведется".