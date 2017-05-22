В Бурятии в 2017 г. планируют восстановить почти 30 тыс. га леса, пострадавшего от пожаров

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УЛАН-УДЭ, 22 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Лесники и волонтеры проведут в этом году в Бурятии лесовосстановительные работы почти на 30 тыс. гектарах, пострадавших от пожаров в последние годы. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
"Мероприятия планируется выполнить на 29,4 тыс. га, в том числе арендаторами лесных участков - на площади около 4 тыс. га. Проведена переработка лесосеменного сырья, получено 560 кг семян сосны обыкновенной, или 124% от плана", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Работы продолжатся до ноября 2017 года.
Ранее лесовосстановительные работы прошли на 50 гектарах в Заиграевском районе Бурятии, там деревья сгорели в 2012 году.
С 2014 по 2016 год в Бурятии произошло около 3,5 тыс. природных пожаров, огонь прошел более 1 млн гектаров. В этом году пожароопасный сезон начался в первых числах апреля, за прошедшее время зарегистрирован 171 очаг, площадь, пройденная огнем, составляет около 14 тыс. га. По словам специалистов, большая часть возгораний возникает из- за неосторожного обращения местного населения с огнем.