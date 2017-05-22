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В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма

Сибирь
22 мая, 12:31 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Ребенок получил переломы, его жизни ничего не угрожает

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КЕМЕРОВО, 22 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по факту падения с высоты четвертого этажа 6-летней девочки в городе Березовский, которая после просмотра фильма, где героиня летала с зонтиком, выпрыгнула из окна. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"Потерпевшая проживает с дедушкой и бабушкой, в этот день находилась под присмотром деда. По предварительной информации, ранее девочка посмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком. В то время, когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она обулась, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полетов", - уточнили в ведомстве.

Лежащую на земле девочку, рядом с которой был раскрытый зонт, обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. "Потерпевшую госпитализировали с переломами различной степени тяжести. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает", - добавили в пресс-службе.

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