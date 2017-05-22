В Красноярском крае перевернулась лодка с рыбаками, два человека погибли

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КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Лодка с рыбаками перевернулась на реке Тея в Северо-Енисейском районе Красноярского края. В результате два человека погибли, поиски третьего рыбака продолжаются, сообщили в региональном главке МВД.
"В минувшие выходные в дежурную часть ОМВД России по Северо-Енисейскому району поступило сообщение от жителя п. Тея о том, что трое мужчин в пятницу выехали на рыбалку на реку Тея и не вернулись домой", - уточнили в ведомстве.
Один из местных жителей сообщил, что видел на реке поврежденную и перевернутую лодку. Для поиска пропавших были созданы специальные поисковые группы из полицейских, спасателей и местных жителей. Тела двух рыбаков были обнаружены, поиски еще одного мужчины продолжаются.