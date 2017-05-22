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В Барнаульской епархии осторожно отнеслись к предложению казаков канонизировать Ермака

Сибирь
22 мая, 14:10 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Представители организации "Казаки Сибири" намерены собрать в поддержку канонизации покорителя Сибири 500 тысяч подписей

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БАРНАУЛ, 22 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Представители организации "Казаки Сибири" на казачьем сходе предложили причислить покорителя Сибири Ермака к лику святых, для этого они намерены собрать 500 тысяч подписей. Однако, как сказал корреспонденту ТАСС руководитель отдела Барнаульской и Алтайской епархии по взаимодействию с казачеством протоиерей Владислав Лапердин, сбора подписей недостаточно - должна быть проведена серьезная работа с историческими документами, которые докажут, что Ермак может быть канонизирован.

"Была инициатива (о канонизации Ермака - прим. ТАСС). Для канонизации святых требуется кропотливая и серьезная работа, и это делается не так просто. Еще в царской России велась такая работа, но та инициативная группа была застигнута Первой мировой войной, и их работа не возымела результатов. Должна вестись серьезная работа по сбору материалов, говорить поверхностно об этом, руководствуясь эмоциями, нельзя", - сказал Лапердин.

По его словам, для того, чтобы поднять вопрос о канонизации, необходимы несколько составляющих, в том числе молитвенная помощь от лица, которое канонизируют, обретение нетленных мощей, явление явных чудес от молитвы конкретному святому. Он выразил мнение, что найти факты, подтверждающие эти моменты, будет проблематично, так как Ермак жил очень давно - в XVI веке.

Как отмечают сами инициаторы обсуждения вопроса о канонизации Ермака, эту тему они поднимали еще в прошлом году, отправляли письмо в Московский патриархат. В этом году казаки вновь решили заняться этим вопросом.

"Будем на верховного атамана в Новочеркасск (Ростовская область - прим. ТАСС) высылать эти бумаги, чтобы верховный атаман это темой занимался, связывался с Московским патриархатом. Хотим собрать около 500 тысяч подписей в поддержку этой инициативы", - сказал корреспонденту ТАСС казачий атаман, председатель общественной организации "Казаки Сибири" Сергей Рычков.

Ермак Тимофеевич - русский военачальник, казачий атаман. В 1581 году возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось завоевание и освоение Сибири Русским государством.

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