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НГУ и крупнейший производитель нанотрубок Ocsial с сентября запустят совместную кафедру

Сибирь
22 мая, 15:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, мая. /ТАСС

Первый набор на обучение составит около 10 человек, финансирование и отбор кандидатов берет на себя компания

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Новосибирский государственный университет

Новосибирский государственный университет

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Новосибирский госуниверситет (НГУ) откроет с сентября кафедру нанокомпозитных материалов, созданную совместно с крупнейшим в мире производителем углеродных нанотрубок - новосибирской компанией Ocsial. Кафедра станет первой в рамках проекта создания Технологического института, сообщил ТАСС советник ректора НГУ по трансферу технологий и коммерциализации Леван Татунашвили.

"Решение о создании принималось в апреле ученым советом НГУ, сейчас кафедра уже практически сформирована, идет разработка программы. Студентам, кроме базовых научных курсов, будут преподаваться еще и курсы по основам предпринимательства, управления проектами, процессами, системная инженерия", - сказал Татунашвили.

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По его словам, первый набор на обучение составит около 10 человек, финансирование и отбор кандидатов берет на себя сама компания. Объем затрат не раскрывается, но Татунашвили уточнил, что эта сумма в разы превышает ту, что вуз получает за магистров-бюджетников от Министерства образования РФ. Заведующим кафедры стал академик Михаил Предтеченский, разработавший технологию существенного удешевления синтеза нанотрубок - основу производства Ocsial. Практические занятия планируется проводить на базе Центра прототипирования компании.

Татунашвили отметил, что кафедра нанокомпозитных материалов появилась в рамках давнего проекта НГУ по созданию Технологического института. "Думаю, что в ближайшее время будет известно и о других кафедрах в рамках этого института. Сценарий везде один и тот же: создаются профессиональные кафедры вместе с партнерами, все они внефакультетские, а студентам дается в первую очередь фундаментальное, но и дополнительное - инженерно- предпринимательское образование", - сказал он.

Как добавил советник ректора вуза, наноаддитивные материалы - совершенно новое направление в материаловедении, которое остро нуждается в квалифицированных специалистах. Они должны, с одной стороны, хорошо знать материал (тот или иной композит), а с другой - разбираться в основах физики, наноструктурах, гидродинамике и многом другом.

"Есть ряд внутренних рисков, относящихся к российскому рынку. В первую очередь речь идет о нехватке квалифицированных кадров в высокотехнологичных отраслях", - сказал корр. ТАСС вице-президент Ocsial по продажам в России и СНГ Александр Зимняков, добавив, что у компании есть внутренняя образовательная программа, но на отдельные должности приходится привлекать зарубежных узкоспециализированных экспертов.

Компания Ocsial

Новосибирская компания Ocsial, расположенная в Технопарке Академгородка, - единственная в мире компания, производящая одностенные углеродные нанотрубки. В отличие от многостенных трубок, они обладают уникальными характеристиками, способны усилить качественные характеристики материалов до 70% или изменить их на противоположные.

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