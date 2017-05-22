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Уровень воды в реке у Барнаула в ближайшие два дня превысит отметку подтопления

Сибирь
22 мая, 16:42 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

В понедельник при критической отметке 540 см вода дошла до 531 см

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БАРНАУЛ, 22 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Уровень подтопления в ближайшие два дня будет превышен в реке Обь у города Барнаула в Алтайском крае. В понедельник при критической отметке 540 см вода дошла до 531 см, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В течение двух суток еще продолжится подъем уровня в реке Обь у города Барнаула. Будет достигнута и даже превышена отметка подтопления, затем наступит стабилизация и постепенное снижение уровня воды. На данный момент при критическом уровне 540 см уровень воды находится на отметке 531 см", - сказали в ведомстве.

Опасные точки

По данным администрации города, отметка в 54 см - критическая для микрорайона Затон. На сегодня из-за выхода воды на дорогу проезжая часть на остров Шубинский в районе водопропускных труб перекрыта, движение автотранспорта и пешеходов идет через понтонный мост.

Еще одна точка краевой столицы, требующая внимания - поселок Ильича, который также может быть подвергнут подтоплению. Там идут работы по укреплению земляной насыпи, на которую израсходуют около пяти тысяч тонн глины. Сооружение нарастят на один метр в высоту и на четыре в ширину - это позволит сдержать поток воды при уровне более семи метров.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии края, на остальных водных объектах ситуация стабильная, фиксируются спады уровней. С 17 по 22 мая стояла сухая и относительно холодная погода в горах соседней Республики Алтай, откуда в Алтайский край приходит "большая вода".

Это заблокировало режим активного снеготаяния на высотах более 2 тысяч метров, так что сейчас фиксируется спад уровня воды в верховьях рек Катунь, Ануй, Бия, Чарыш, Катунь и в реке Обь выше села Усть-Чарышская Пристань. В то же время, активное снеготаяние в Горном Алтае начнется уже сегодня, так как на ближайшие трое суток устанавливается жаркая, с кратковременными грозовыми дождями, погода.

Паводок

Как сообщалось ранее, первая волна паводка на Алтае прошла практически без проблем, однако подтопление талыми и грунтовыми водами произошло в городе Рубцовск Алтайского края. С начала апреля было подтоплено около 2 тыс. участков и 209 домовладений, на сегодня в Рубцовске оставались подтопленными три дома.

Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается после 25 мая. В зону паводка в 2017 году в регионе могут попасть 52 населенных пункта.

В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.

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