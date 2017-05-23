Уровень воды в реке Обь у Барнаула превысил отметку подтопления

БАРНАУЛ, 23 мая. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Уровень подтопления превышен в реке Обь у Барнаула в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе администрации города.

"На сегодня уровень воды в реке Оби достиг критической отметки и составляет 544 сантиметра над нулем водомерного поста - плюс 8 см за сутки. Подтопления жилых домов пока не зафиксировано", - сказали в ведомстве.

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии края, пока на остальных водных объектах ситуация стабильная, фиксируются спады уровней.

Первая волна паводка на Алтае прошла практически без проблем, однако подтопление талыми и грунтовыми водами произошло в городе Рубцовск. С начала апреля там было подтоплено около 2 тыс. участков и 209 домовладений. На сегодня в Рубцовске оставались подтопленными три дома. Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается после 25 мая.

Сильнейшее за последние 50 лет наводнение Алтайский край пережил в 2014 году. Тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей.