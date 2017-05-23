Более 7 тонн контрафактного алкоголя конфисковали у нелегального торговца в Туве

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КЫЗЫЛ, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД конфисковали у жителя Кызыла (Тува) более 7 тонн контрафактного алкоголя, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела проведены обследования места жительства мужчины и торговых точек, где осуществлялась реализация контрафактной немаркированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч бутылок алкоголя различных наименований общим объемом свыше 7 тонн", - сообщило ведомство.
По данным правоохранительных органов, мужчина более года занимался незаконной торговлей алкоголем: он оптом закупал нелегальный алкоголь, а потом поставлял его в торговые точки Кызыла. Возбуждены уголовные дела по фактам продажи немаркированной алкогольной продукции (пункт "б" части 6 ст. 171.1 УК РФ) и незаконного использования товарного знака на алкогольную продукцию (часть 1 ст. 180 УК РФ).