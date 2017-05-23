Уровень воды в реках Сибири падает, критическая отметка превышена только в Барнауле

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Паводковая ситуация в Сибирском федеральном округе нормализовалась - в большинстве регионов отмечается снижение уровня рек. Только в Барнауле уровень воды в Оби достиг критической отметки, что грозит подтоплениями.

"В Центр мониторинга поступила информация из Гидрометцентра о том, что все реки, которые впадают в Обь до Барнаула, "пошли на минус". В самом Барнауле во вторник уровень увеличился на восемь сантиметров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Барнаула, на сегодня уровень воды в Оби составляет 544 сантиметра над нулем водомерного поста. Подтопления жилых домов пока не зафиксировано. Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии края, пока на остальных водных объектах ситуация стабильная, фиксируются спады уровней.

Первая волна паводка на Алтае прошла практически без проблем, однако подтопление талыми и грунтовыми водами произошло в городе Рубцовск. С начала апреля там было подтоплено около 2 тыс. участков и 209 домовладений. На сегодня в Рубцовске оставались подтопленными три дома.

В других регионах Сибири вода убывает

В других регионах Сибири паводковая ситуация стабилизировалась. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Новосибирской области со ссылкой на управление Гидрометцетра, все реки, которые впадают в Обь до Барнаула, "пошли на минус". В том числе за последние сутки продолжил снижаться уровень воды в Оби в черте Новосибирска, составив 393 см (минус 1 см). Подтопленными остаются 28 садовых участков в дачном обществе "Геолог" в Первомайском районе города.

В пресс-службе Новосибирской ГЭС ТАСС уточнили, что за прошедшие сутки приток в водохранилище увеличился всего на 80 кубометров в секунду, составив 4310 кубометров в секунду. Сброс воды в реку остается плановым - 4660 кубометров в секунду и пока меняться не будет.

В поселке Затон Черлакского района Омской области остаются подтопленными 21 дом и 56 приусадебных участков, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС. Уровень воды за 12 часов упал на 2 см и составил 634 см. В поселке создан достаточный запас продуктов питания, чистой воды и медикаментов, производится очистка территории от принесенного водой мусора. В Усть-Ишимском районе на севере области уровень воды в Иртыше вырос за 12 часов на 2 см и составляет 702 см, но в настоящий момент угрозы подтопления населенных пунктов нет, сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбы.

В Томской области подтопленными остаются 28 приусадебных участков в Чаинском и Колпашевском районах. По данным регионального ГУ МЧС, паводковая обстановка в Чаинском районе, где снижается уровень воды в реке Чая, стабилизируется, увеличения числа подтоплений не прогнозируется. У города Колпашево уровень воды в реке Обь не превышает опасных отметок, подтопление жилых домов не прогнозируется.

В Хакасии и Туве уровни воды в реках также продолжают снижаться, сообщили ТАСС в региональных главках МЧС. "С конца прошлой недели уровень воды постепенно снижается", - сообщил собеседник ТАСС в МЧС Тувы. В Красноярском главке МЧС также сообщили что ситуация спокойная. Подтоплений в трех регионах нет.