Запуск подстанции в новосибирском Академгородке потребует еще 100 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Подстанция "Академическая-2" в новосибирском Академгородке, которая уже более пяти лет является предметом спора между Сибирским отделением РАН и властями региона, должна быть запущена до конца 2017 года. Чтобы завершить проект, потребуется вложить в него еще около 100 млн рублей, сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Было вложено 300 млн рублей из бюджета области. Подстанция стоит, но сдать ее в эксплуатацию невозможно. Мы занимаемся этим вопросом и думаем найти решение до конца года. Для того, чтобы запустить ее - кабель пробросить, пуско-наладочные работы произвести - потребуется из бюджета области еще около 100 млн рублей", - сказал Городецкий в ходе сессии регионального Заксобрания.

Он отметил, что подстанция не может быть запущена до тех пор, пока не решен вопрос с собственником ее участка. Для решения этого вопроса региональные власти привлекли ФАНО.

Споры о принадлежности подстанции

"Академическая-2" мощностью 63 МВт должна заменить маломощную и устаревшую "Академическую", которая работает сейчас. Президиум СО РАН выбрал для новой подстанции земельный участок площадью 0,7 га, который позднее предполагалось перевести из федеральной в областную собственность. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания технопарка Академгородка и завершилось через пять лет. Однако станция до сих пор не введена в эксплуатацию.

В 2012 году СО РАН обратилось в новосибирский арбитраж с требованием о сносе объекта по причине отсутствия разрешения на строительство и согласования выделения участка с Росимуществом. Впоследствии ученые признались, что не хотят уничтожения объекта, а целью является получение подстанции в собственность РАН.

Суд отклонил как требование академиков, так и встречный иск областного управления капитального строительства о взыскании с СО РАН 330 млн руб., потраченных на строительство из регионального бюджета. Спор не решен до сих пор, а подстанция так и не запущена, хотя гарантийный срок на нее истекает уже в этом году.