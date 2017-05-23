Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Запуск подстанции в новосибирском Академгородке потребует еще 100 млн рублей

Сибирь
23 мая, 8:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, мая. /ТАСС

По словам губернатора, проект должен быть завершен до конца 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Владимир Зинин

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Подстанция "Академическая-2" в новосибирском Академгородке, которая уже более пяти лет является предметом спора между Сибирским отделением РАН и властями региона, должна быть запущена до конца 2017 года. Чтобы завершить проект, потребуется вложить в него еще около 100 млн рублей, сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Было вложено 300 млн рублей из бюджета области. Подстанция стоит, но сдать ее в эксплуатацию невозможно. Мы занимаемся этим вопросом и думаем найти решение до конца года. Для того, чтобы запустить ее - кабель пробросить, пуско-наладочные работы произвести - потребуется из бюджета области еще около 100 млн рублей", - сказал Городецкий в ходе сессии регионального Заксобрания.

Он отметил, что подстанция не может быть запущена до тех пор, пока не решен вопрос с собственником ее участка. Для решения этого вопроса региональные власти привлекли ФАНО.

Споры о принадлежности подстанции

"Академическая-2" мощностью 63 МВт должна заменить маломощную и устаревшую "Академическую", которая работает сейчас. Президиум СО РАН выбрал для новой подстанции земельный участок площадью 0,7 га, который позднее предполагалось перевести из федеральной в областную собственность. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания технопарка Академгородка и завершилось через пять лет. Однако станция до сих пор не введена в эксплуатацию.

В 2012 году СО РАН обратилось в новосибирский арбитраж с требованием о сносе объекта по причине отсутствия разрешения на строительство и согласования выделения участка с Росимуществом. Впоследствии ученые признались, что не хотят уничтожения объекта, а целью является получение подстанции в собственность РАН.

Суд отклонил как требование академиков, так и встречный иск областного управления капитального строительства о взыскании с СО РАН 330 млн руб., потраченных на строительство из регионального бюджета. Спор не решен до сих пор, а подстанция так и не запущена, хотя гарантийный срок на нее истекает уже в этом году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
2
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
3
Теракт после концерта: взрыв в Манчестере унес жизни 19 человек
4
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
В Москве ожидается "розовое" лето
7
Кассир банка в Волгограде похитила более 8,8 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама